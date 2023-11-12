11 листопада окупанти атакували Херсон фактично весь день. На мирні населені пункти агресор випустив 343 снаряди з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів, авіації та БпЛА.

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Поранено 3 мирних жителів та поліцейського

Окупанти безперервно обстрілювали Херсон з артилерії. Під час цього було поранено 41-річного поліцейського та пошкоджено службовий автомобіль. Наразі загрози життю правоохоронця немає.

Також зазнали поранення 3 жінки у віці 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів.



Також двічі впродовж доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. У результаті вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів.

Наслідки обстрілу Херсона 11 листопада: фото Нацполіція

Як окупанти помстилися херсонцям