11 листопада окупанти атакували Херсон фактично весь день. На мирні населені пункти агресор випустив 343 снаряди з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів, авіації та БпЛА.
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Поранено 3 мирних жителів та поліцейського
Окупанти безперервно обстрілювали Херсон з артилерії. Під час цього було поранено 41-річного поліцейського та пошкоджено службовий автомобіль. Наразі загрози життю правоохоронця немає.
Також зазнали поранення 3 жінки у віці 54, 38 та 30 років. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення. Постраждалих доправили до медичних закладів.
Також двічі впродовж доби противник атакував з авіації Тягинку, скидаючи на багатостраждальний населений пункт керовані авіаційні бомби. У результаті вибухів там пошкоджено господарські споруди та будинки місцевих жителів.
Наслідки обстрілу Херсона 11 листопада: фото Нацполіція
Як окупанти помстилися херсонцям
- Після деокупації Херсона російські війська щодня обстрілюють місто. Однак 11 листопада, на річницю звільнення обласного центру, ворог вирішив атакувати місто з особливою жорстокістю.
- У ніч на 11 листопада ворог почав обстрілювати місто. Зокрема прилетіло по обласній бібліотеці імені Гончара, де почалась велика пожежа. Рятувальники понад 1,5 години приборкували полум'я, адже кілька разів їм доводилось зупиняти гасіння через активні обстріли.
- Передусім окупанти гатили по будинках херсонців. Повідомлялося, що один чоловік загинув. Прокуратура документує наслідки обстрілів. Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством. Крім цього, у місті понищено багато автівок.
- Також в обід вороги обстріляли будинок депутата обласної ради Ігоря Йосипенка. Чоловіка обрали депутатом Херсонської обласної ради 2015 року, після повномасштабної війни він почав волонтерити.