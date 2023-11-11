Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін показав центральну частину Херсона після нещодавніх обстрілів росіянами. У його ролику видно згорілі авто та понівечені будинки, а також офіси.

Дивіться також Перемололи еліту путінського війська: як ЗСУ по кілька разів знищували російські бригади

Інформація від Прокудіна

Ворожим вогнем пошкоджено оселі херсонців та припарковані поруч автівки. За уточненою інформацією, постраждали троє людей. Від отриманих травм загинув чоловік. Ще двоє жінок – поранені, одна з них у лікарні у середньому стані тяжкості,

– написав він.

Наслідки обстрілів Херсона 11 листопада / Скриншоти 24 Каналу з відео Херсонської ОВА

Прокудін оприлюднив наслідки обстрілів Херсона у відео. Воно досить страшне, адже росіяни нищать домівки українців, їхні офіси, автівки і загалом усе, до чого можуть дотягнутися. Видно, що зачепило і поліцейську машину.

Обстріли Херсона 11 листопада: дивіться відео

Постраждав будинок депутата

Росіяни обстріляли будинок депутата обласної ради Ігоря Йосипенка. Це сталося близько 15-ї, після обстрілу зайнялася пожежа. Чоловіка обрали депутатом Херсонської обласної ради 2015 року, після повномасштабної війни він почав волонтерити.



Обстріляний будинок депутата в Херсоні / Фото видання "Мост"

Деталі про обстріли від прокурорів

У Херсонській обласній прокуратурі навели такі дані про обстріли Херсона 11 листопада: росіяни обстріляли місто з артилерії, снаряд поцілив у приватний будинок, який загорівся. Жителі домоволодіння не постраждали.

Близько 15:00 унаслідок влучання засобів ураження поблизу багатоквартирного будинку поранення різного ступеня важкості отримали троє містян: дві жінки та чоловік,

– написали в прокуратурі.

Чоловік помер у лікарні. Наслідки обстрілів документують, розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

О 18:39 начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав, що "до однієї із херсонських лікарень ушпиталена 38-річна жінка з осколковими пораненнями правих стегна та плеча, вона потрапила під обстріл з боку російських ворожих військ у центрі Херсона більше години тому".

Дивіться також Від звільнення Херсона не бачили батьків, бо росіяни підірвали мости: Україна повернула 3 дітей

Україна пригадує звільнення Херсона

У МВС зняли щемливий фільм про окупацію і деокупацію Херсона. В ньому пожежники пригадують, як їх катували за відмову гасити ворожу техніку, а поліцейський із Луганської області висловлює впевненість, що його рідний регіон також буде вільним від загарбників. Також там розказано історію, як гімн України в окупованому Херсоні транслювали через гучномовець. Що було далі – читайте в матеріалі 24 Каналу за посиланням.