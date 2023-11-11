Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував посилання на фільм на своєму телеграм-каналі та зауважив, що ніхто не залишить наших громадян напризволяще. "Херсонці знали і вірили: Україна вернеться. Адже ми ніколи не поступимося ані клаптиком нашої землі", – зазначив він.
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Що відомо про фільм
Про роботу поза межі власних зусиль, про сталеву витримку, силу духу і патріотизм, непохитну віру в перемогу і любов до рідної землі дивіться у документальному проєкті МВС "Херсон: рік після звільнення",
– так охарактеризував тему фільму Ігор Клименко.
Фільм починається із плакату "Вас вітає Херсонська область". Далі показано кадри руйнувань, яких завдали росіяни.
Окупована та деокупована Херсонщина / Скриншоти 24 Каналу з фільму МВС
Історії поліцейських
22-річний інспектор слідчої поліції Віталій Шевчук родом із Луганщини, він чекає на звільнення рідної землі. Торік хлопець був у Сєвєродонецьку, відтак поїхав на звільнену Херсонщину. Каже: регіон потроху відбудовується.
Диспетчерка чергової зміни Ірина Вишневська говорить, що близько тижня люди були в шоковому стані. До поліції дзвонили, щоб повідомити про кількість техніки, що саме заходила в Херсон.
"Херсон: рік після звільнення": дивіться фільм від МВС
Люди відмовлялися співпрацювати з окупантами
Росіяни тероризували населення, відбирали їжу, викрадали людей, захоплювали будинки.
Начальника пожежної частини Сергія Короля забрали "на підвал" і тримали там близько трьох місяців. Чоловіка катували, бо він опирався русифікації частини та забороняв гасити ворожу техніку. Два галетних печива і півлітра води мало йому вистачити на два дні. В будівлі обласної поліції окупанти облаштували камери для допитів і тортур.
Командир відділення Олександр Ель вирішив нагадати, чия це земля. Вони увімкнули гімн на пожежній машині через гучномовець – їхали так години півтори. Увечері росіяни дізналися, чия це була машина, і приїхали бити непоступливих українців.
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Херсон – це Україна
Контрнаступ почався з підняття українського прапора над селищем Високопілля в Херсонській області.
В описі до фільму вказано, що торік підрозділи системи МВС одними із перших зайшли у щойно деокуповане місто. Вони мали повернути безпеку на вулиці Херсона. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС у червні, то поліцейські, рятувальники, нацгвардійці та прикордонники рятували людей і доправляли продукти харчування до затоплених будинків.
Зараз щодня під обстрілами ми продовжуємо бути там, де потрібні, – евакуювати, гасити пожежі, бити ворога. Ми знаємо, що робити далі!
– запевнили працівники МВС.