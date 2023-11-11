Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин показал центральную часть Херсона после недавних обстрелов россиянами. В его ролике видны сгоревшие авто и изуродованные дома, а также офисы.

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Информация от Прокудина

Вражеским огнем повреждены дома херсонцев и припаркованные рядом автомобили. По уточненной информации, пострадали три человека. От полученных травм погиб мужчина. Еще две женщины – ранены, одна из них в больнице в среднем состоянии тяжести,

– написал он.

Последствия обстрелов Херсона 11 ноября / Скриншоты 24 Канала с видео Херсонской ОВА

Прокудин обнародовал последствия обстрелов Херсона в видео. Оно довольно страшное, ведь россияне уничтожают дома украинцев, их офисы, автомобили и вообще все, до чего могут дотянуться. Видно, что задело и полицейскую машину.

Обстрелы Херсона 11 ноября: смотрите видео

Пострадал дом депутата

Россияне обстреляли дом депутата областного совета Игоря Йосипенко. Это произошло около 15-ти, после обстрела начался пожар. Мужчину избрали депутатом Херсонского областного совета в 2015 году, после полномасштабной войны он начал волонтерить.



Обстрелянный дом депутата в Херсоне / Фото издания "Мост"

Детали об обстрелах от прокуроров

В Херсонской областной прокуратуре привели такие данные об обстрелах Херсона 11 ноября: россияне обстреляли город из артиллерии, снаряд попал в частный дом, тот загорелся. Жители домовладения не пострадали.

Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения разной степени тяжести получили трое горожан: две женщины и мужчина,

– написали в прокуратуре.

Мужчина умер в больнице. Последствия обстрелов документируют, начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством.

В 18:39 начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко написал, что "в одну из херсонских больниц госпитализирована 38-летняя женщина с осколочными ранениями правых бедра и плеча, она попала под обстрел со стороны российских вражеских войск в центре Херсона более часа назад".

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Украина вспоминает освобождение Херсона

В МВД сняли щемящий фильм об оккупации и деоккупации Херсона. В нем пожарные вспоминают, как их пытали за отказ тушить вражескую технику, а полицейский из Луганской области выражает уверенность, что его родной регион также будет свободен от захватчиков. Еще там рассказана история, как гимн Украины в оккупированном Херсоне транслировали через громкоговоритель. Что было дальше – читайте в материале 24 Канала по ссылке.