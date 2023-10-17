Было опубликовано соответствующее сообщение во вторник, 17 октября. Эта история свидетельствует о том, что возможно все.
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Возвращение детей к родителям
Собственно, родители несовершеннолетних решили отправить своих детей в деревню к бабушке в первые дни после того, как русская армия вошла в Херсон. Они считали, что там малышам будет безопаснее находиться.
Вскоре областной центр освободили, а бабушка с внуками остались на временно оккупированной территории,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что, отступая из Херсона, россияне взорвали Антоновский мост, в результате чего вывезти детей стало просто невозможно. Однако в конце концов это удалось осуществить.
Отметим, что каждый день от российской агрессии страдают украинские дети. Скажем, в результате недавнего обстрела Донецкой области погиб 11-летний парень, а его младший 6-летний братик вместе с матерью попал в больницу.
Кроме того, 9-летняя девочка Камила потеряла отца, что пошел защищать Украину от россиян. Свою боль она излила в рисунок с подписью "Моя мечта". На нем ее мама, она и отец с ангельскими крыльями.