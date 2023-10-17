Було опубліковане відповідне у повідомлення у вівторок, 17 жовтня. Ця історія засвідчує, що можливо все.
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Повернення дітей до батьків
Власне, батьки неповнолітніх вирішили відправити своїх дітей у село до бабусі у перші дні після того, як російська армія зайшла в Херсон. Вони вважали, що там малим буде безпечніше перебувати.
Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що, відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, внаслідок чого вивезти дітей стало просто-таки неможливо. Однак врешті-решт це таки вдалось здійснити.
Наголосимо, що щодня від російської агресії страждають українські діти. Скажімо, внаслідок нещодавнього обстрілу Донецької області загинув 11-річний хлопець, а його молодший 6-річний братик разом з матір'ю потрапив до лікарні.
Окрім того, 9-річна дівчинка Каміла втратила батька, що пішов захищати Україна від росіян. Свій біль вона вилила в малюнок з підписом "Моя мрія". На ньому – її мама, вона та батько з ангельськими крилами.