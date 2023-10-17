Власне, польський фотограф Патрик Ярач у своїх соцмережах опублікував світлину Каміли та малюнок зі загиблим батьком-воїном, який намалювала дівчинка. Зауважимо, що Ярач документує події російсько-української війни.

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Малюнок, що зворушив мережу

У підписі до світлини фотограф констатував, що цю роботу Каміла створила на заняттях з арттерапії.

Вона намалювала свою мрію: її батько повертається на землю, як ангел для неї та її мами. Загинув у бою, захищаючи Україну. "Тато герой", – написала вона на малюнку.



Малюнок 9-річної Каміли, що втратила батька-воїна / Фото Ярача

Що таке арттерапія Це різновид психотерапії, що передбачає пропрацювання травм за допомогою мистецтва та творчості. Цікаво, що вперше цей термін використав британський педагог і митець Андріан Гілл у 1938 році, коли описував свою роботу.

Джерело: Вікіпедія

Також Патрик Ярач опублікував іншу світлину, на якій видно Камілу та психологиню Наталю в обіймах.

"Під час прогулянки її налякав звук літака, і вона шукала розради в обіймах Наталії, психолога літнього табору для українських дітей, які пережили травму війни", – зазначено в дописі.



Каміла в обіймах психологині Наталії / Фото Ярача

Наголосимо, що Росія продовжує скоювати злочини проти дітей під час цієї війни. Зокрема, на Миколаївщині 14-річний підліток підірвався на міні, внаслідок чого загинув. Сталося це під час того, як він грався зі своїм 12-річним другом у полі за селом.

Окрім того, внаслідок нещодавнього ракетного удару по Донецькій області загинув 11-річний хлопець. Його 31-річна мати та 6-річний брат були госпіталізовані до лікарні.