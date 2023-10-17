Слід сказати, що Османі, зокрема, голова міністерства закордонних справ Північної Македонії. У понеділок, 16 жовтня, він відвідав Київ та дав для журналістів пресконференцію разом з головою українського МЗС Дмитром Кулебою.

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ОБСЄ документує злочини Росії

За словами очільника ОБСЄ, про відповідний злочин з боку Росії він дізнався у січні 2023 року від Кулеби.

Міністр проінформував мене про ситуацію стосовно того, що діти були викрадені та депортовані до Росії. До того я не знав про це. Після нашої зустрічі розпочалися зусилля протидії цьому,

– зазначив Буяр Османі.

Окрім того, він заявив, що тоді ОБСЄ почала обговорювати ситуацію та шукати шляхи, аби документувати злочини, скоєні окупантами проти наших дітей.

Ми дозволили розпочати ОБСЄ місію з документування та зборку фактів. Однак це верхівка того, що організація насправді може зробити.

За словами Буяра Османі, Організація з безпеки та співробітництва в Європі може створити платформу для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Злочини проти українських дітей