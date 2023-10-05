Про це стало відомо 4 вересня з відповідної заяви Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Зауважимо, що Шевцова підозрювали, зокрема, у причетності до викрадення українських дітей.

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Чому вимагають звільнення Шевцова

Видання Independent стверджувало, що Шевцов викликав міжнародне обурення через те, що вихвалявся "здобутками" у переправленні українських дітей із контрольованих Росією регіонів нашої держави до Білорусі.

Однак у МФТЧХіЧП "не змогли встановити" причетності білоруського генсека Червоного Хреста до депортації неповнолітніх з окупованих територій.

Водночас там поспішили запевнити, що Шевцов, навпаки, "здійснював діяльність пов'язану з дітьми на території Білорусі, і вона була спрямована на підтримку людей, переміщених внаслідок конфлікту".

Попри відсутність доступу до Луганська і Донецька, під час розслідування було встановлено, що переміщення дітей з цих територій у Білорусь здійснював не Червоний Хрест Білорусі, а інша організація, що не фінансується МФТЧХіЧП,

– йдеться у джерелі.

Але все ж це "не врятувало" Дмітрія Шевцова. Як пишуть в міжнародному русі, він порушив:

основоположні принципи руху;

правила використання емблеми організації;

політику добросовісності МФТЧХіЧП.

Через це, власне, вимагають його звільнення до 30 листопада 2023 року. У разі не виконання цієї умови, членство та фінансування Червоного Хреста Білорусі в міжнародному русі буде призупинене.

Зверніть увагу! У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця наголошено, що нібито головне під час "міжнародного збройного конфлікту" – це "нейтральність".

Згадаємо до цієї теми, що не так давно сержант ЗСУ і парамедик Орест Грицюк після звільнення з полону давав інтерв'ю. У ньому він заявив, що представники Червоного Хреста замість того, аби слідкувати за дотриманням прав військовополонених, знущалися з них.

Зокрема, насміхалися з українських бійців, а також говорили у їхній бік погані слова.