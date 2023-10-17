Следует сказать, что Османи, в частности, глава министерства иностранных дел Северной Македонии. В понедельник, 16 октября, он посетил Киев и дал журналистам пресс-конференцию вместе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

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ОБСЕ документирует преступления России

По словам главы ОБСЕ, соответствующее преступление со стороны России он узнал в январе 2023 года от Кулебы.

Министр проинформировал меня о ситуации с тем, что дети были похищены и депортированы в Россию. До этого я не знал об этом. После нашей встречи начались усилия по противодействию этому,

– отметил Буяр Османи.

Кроме того, он заявил, что тогда ОБСЕ начала обсуждать ситуацию и искать пути документирования преступлений, совершенных оккупантами против наших детей.

Мы позволили начать ОБСЕ миссию по документированию и сборке фактов. Однако это верхушка того, что организация действительно может сделать.

По словам Буяра Османи, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может создать платформу для привлечения российских военных преступников к ответственности.

Преступления против украинских детей