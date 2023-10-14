Мама хлопчика та його брат поранені. Їх госпіталізували у лікарню.

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Ворог вдарив по Донеччині

Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 11-річний хлопчик. Його мама та 6-річний брат поранені.

Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями,

– розповіли правоохоронці.

Унаслідок атаки також пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.

Правоохоронці обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші – дивом вижили під руїнами власних домівок.

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