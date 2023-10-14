Мама хлопчика та його брат поранені. Їх госпіталізували у лікарню.
Важливо Удар по управлінню соцзахисту в Покровську: є загиблий, кількість постраждалих значно зросла
Ворог вдарив по Донеччині
Росія атакувала село з РСЗВ "Смерч". Зафіксовано 9 прильотів по житловому сектору. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 11-річний хлопчик. Його мама та 6-річний брат поранені.
Хлопчику лише два дні тому виповнилося 11 років. 31-річна матір і її молодший син госпіталізовані з численними пораненнями,
– розповіли правоохоронці.
Унаслідок атаки також пошкоджено 20 приватних будинків, церква, школа, цивільні авто та електромережа.
Правоохоронці обійшли постраждалий район. Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші – дивом вижили під руїнами власних домівок.
Наслідки ворожого обстрілу на Донеччині: дивіться відео
Росія часто атакує Донеччину
- Нагадаємо, що окупанти вдарили по Покровську на Донеччині. Одна з ракет влучила по управлінню соцзахисту населення.
- Унаслідок ракетного удару по Покровську 1 людина загинула, а ще 24 – зазнали поранень.
- Згодом стало відомо, що руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об'єкт соціальної інфраструктури, 2 медичні об'єкти та 2 багатоквартирні будинки.
- Нещодавно окупанти атакували Авдіївку Донецької області. Ворог бив по місту з артилерії та авіації.