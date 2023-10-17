Собственно, польский фотограф Патрик Ярач в своих соцсетях опубликовал фотографию Камилы и рисунок с погибшим отцом-воином, который нарисовала девочка. Отметим, что Ярач документирует события русско-украинской войны.
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Рисунок, потрясший сеть
В подписи к фото фотограф констатировал, что эту работу Камила создала на занятиях с арт-терапии.
Она изобразила свою мечту: ее отец возвращается на землю, как ангел для нее и ее мамы. Погиб в бою, защищая Украину. "Папа герой", – написала она на рисунке.
Рисунок 9-летней Камилы, потерявшей отца-воина / Фото Ярача
Что такое арт-терапияЭто разновидность психотерапии, предполагающая проработку травм с помощью искусства и творчества. Примечательно, что впервые этот термин использовал британский педагог и художник Андриан Гилл в 1938 году, когда описывал свою работу.
Источник: Википедия
Также Патрик Ярач опубликовал другое фото, на котором видны Камилу и психолога Наталью в объятиях.
"Во время прогулки ее испугал звук самолета, и она искала утешения в объятиях Натальи, психолога летнего лагеря для украинских детей, переживших травму войны", – говорится в сообщении.
Камила в объятиях психологи Наталии / Фото Ярача
Кроме того, в результате недавнего ракетного удара по Донецкой области погиб 11-летний парень. Его 31-летняя мать и 6-летний брат были госпитализированы в больницу.