Собственно, польский фотограф Патрик Ярач в своих соцсетях опубликовал фотографию Камилы и рисунок с погибшим отцом-воином, который нарисовала девочка. Отметим, что Ярач документирует события русско-украинской войны.

Смотрите также Верхушка того, что можем сделать, – глава ОБСЕ о документировании похищения Россией детей

Рисунок, потрясший сеть

В подписи к фото фотограф констатировал, что эту работу Камила создала на занятиях с арт-терапии.

Она изобразила свою мечту: ее отец возвращается на землю, как ангел для нее и ее мамы. Погиб в бою, защищая Украину. "Папа герой", – написала она на рисунке.



Рисунок 9-летней Камилы, потерявшей отца-воина / Фото Ярача

Что такое арт-терапия Это разновидность психотерапии, предполагающая проработку травм с помощью искусства и творчества. Примечательно, что впервые этот термин использовал британский педагог и художник Андриан Гилл в 1938 году, когда описывал свою работу.

Источник: Википедия

Также Патрик Ярач опубликовал другое фото, на котором видны Камилу и психолога Наталью в объятиях.

"Во время прогулки ее испугал звук самолета, и она искала утешения в объятиях Натальи, психолога летнего лагеря для украинских детей, переживших травму войны", – говорится в сообщении.



Камила в объятиях психологи Наталии / Фото Ярача

Отметим, что Россия продолжает совершать преступления против детей в ходе этой войны. В частности, в Николаевской области 14-летний подросток взорвался на мине, в результате чего погиб. Произошло это, когда он играл со своим 12-летним другом в поле за селом.

Кроме того, в результате недавнего ракетного удара по Донецкой области погиб 11-летний парень. Его 31-летняя мать и 6-летний брат были госпитализированы в больницу.