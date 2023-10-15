Трагедия произошла в Баштанском районе Николаевщины. Двое ребят – 14 и 12 лет – играли в поле за селом.

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Число гражданских жертв из-за взрыва на взрывчатках растет

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в течение всего одного дня зафиксировано два случая гибели гражданских жителей от подрыва на мини.

Первый случился в Николаевской области. Там подростки играли на территории, на которой раньше происходили активные боевые действия. В результате взрыва 14-летний мальчик погиб, а его товарищ получил ранения.

Второй подобный случай произошел в Черниговской области. Там на взрывном устройстве взорвались двое мужчин. Один погиб, другой ранен.

О еще одном досадном инциденте рассказал и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В селе Каменка в Изюмском районе на взрывчатку наступил 14-летний мальчик. Его госпитализировали.

Справка : Всего с начала полномасштабного вторжения из-за взрывов на взрывоопасных предметах погибли 248 человек, 525 – травмированы.

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