Враг ударил по селу авиабомбой. Также сообщается о раненой.
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Россия обстреляла Дружелюбовку в Харьковской области
Как стало известно, враг ударил управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка Изюмского района. Целью оккупантов снова стали гражданские объекты – жилые дома.
В результате обстрела погибли 54-летняя женщина и 57-летний мужчина. Спасатели достали их тела из-под завалов. Еще одна 65-летняя жительница получила ранения – она госпитализирована в удовлетворительном состоянии.
В селе поврежден и разрушен ряд частных домовладений.
Последствия вражеского удара по Харьковщине / фото прокуратуры
Другие обстрелы Харьковщины
- За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.
- В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Также под огнем были Купянск, Лиман Первый, Синьковка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово и другие населённые пункты. Авиационные удары получили Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.