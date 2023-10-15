Ворог вдарив по селу авіабомбою. Також повідомляється про поранену.

Важливо П'ятеро людей за три дні: на Харківщині почастішали підриви на мінах

Росія обстріляла Дружелюбівку на Харківщині

Як стало відомо, ворог вдарив керованою авіабомбою по селу Дружелюбівка Ізюмського району. Ціллю окупантів знову стали цивільні об'єкти – житлові будинки.

Унаслідок обстрілу загинули 54-річна жінка та 57-річний чоловік. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів. Ще одна 65-річна жителька отримала поранення – вона госпіталізована в задовільному стані.

У селі пошкоджено та зруйновано низку приватних домоволодінь.

Наслідки ворожого удару по Харківщині / фото прокуратури

Інші обстріли Харківщини