Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко подчеркнула, что люди наталкиваются на взрывоопасные предметы прямо на своих дворах.
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Так, 13 октября в Яворском 61-летний мужчина ехал на бензовозе заправлять сельхозтехнику. Он наткнулся на противотанковую мину, и хотя бензовоз не загорелся, водителя это не спасло.
Кроме того, два случая подрыва произошли 12 октября, но люди выжили. В окрестностях Яворского и Волчьего Яра 47-летний мужчина подорвался на противопехотной мине – его госпитализировали. А в Рубежном мужчина наткнулся на мину прямо у себя во дворе.
К тому же, 11 октября на территории между Граково и Лебяжьим мужчины 32 и 40 лет подорвались на противопехотной мине и погибли.
Минная опасность в Харьковской области: последние новости
- Поскольку Харьковская область длительный период была в российской оккупации, она плотно загрязнена взрывоопасными предметами. Поэтому жителям следует быть особенно осторожными.
- Так, 7 сентября возле Мосьпаново авто наехало на мину. В результате подрыва пострадал 25-летний водитель и 21-летняя пассажирка, их госпитализировали. К сожалению, мужчина скончался в больнице.
- Процесс разминирования очень сложный и длительный. К примеру, село Циркуны, которое освободили еще в начале мая 2022 года, полностью очистили от взрывоопасных предметов только в начале августа 2023-го. К сожалению, двое саперов погибли, еще один – получил ранения.