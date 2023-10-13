Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко подчеркнула, что люди наталкиваются на взрывоопасные предметы прямо на своих дворах.

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Так, 13 октября в Яворском 61-летний мужчина ехал на бензовозе заправлять сельхозтехнику. Он наткнулся на противотанковую мину, и хотя бензовоз не загорелся, водителя это не спасло.

Кроме того, два случая подрыва произошли 12 октября, но люди выжили. В окрестностях Яворского и Волчьего Яра 47-летний мужчина подорвался на противопехотной мине – его госпитализировали. А в Рубежном мужчина наткнулся на мину прямо у себя во дворе.

Обратите внимание! Только за 12 октября саперы ГСЧС изъяли около 100 взрывоопасных предметов в Харьковской области. За неделю удалось очистить 163 гектара.

К тому же, 11 октября на территории между Граково и Лебяжьим мужчины 32 и 40 лет подорвались на противопехотной мине и погибли.

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