Трагедія трапилася у Баштанському районі Миколаївщини. Двоє хлопців – 14 і 12 років – гралися у полі за селом.

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Кількість цивільних жертв через підрив на вибухівках зростає

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що протягом лише одного дня зафіксовано два випадки загибелі цивільних жителів від підриву на міні.

Перший трапився на Миколаївщині. Там підлітки бавилися на території, на якій раніше відбувалися активні бойові дії. У результаті вибуху 14-річний хлопчик загинув, а його товариш зазнав поранень.

Другий подібний випадок стався на Чернігівщині. Там на вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків. Один загинув, другий поранений.

Про ще один прикрий інцидент розповів і глава Харківської ОДА Олег Синєгубов. У селі Кам'янка в Ізюмському районі на вибухівку натрапив 14-річний хлопчик. Його госпіталізували.

Довідка: Загалом від початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 – травмовано.

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