Внаслідок підриву постраждали троє людей. Їм надали всю необхідну допомогу медики.

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Електрики підірвалися на протитанковій міні

У ДСНС розповіли, що 5 жовтня о 12 годині 03 хвилини оперативно-диспетчерську службу Бучанського району Київської області повідомили про вибух в селищі Макарів на вулиці Фрунзе, в районі кладовища. Зокрема, там на протитанковій міні підірвалася бригада електриків.

Внаслідок вибуху травмовано 3 особи, з них одну особу у тяжкому стані госпіталізовано до Києва, інші – від госпіталізації відмовилися,

– наголосили рятувальники.

У Макарові підірвалися електрики на протитанковій міні / Фото ДСНС

Крім цього, рятувальники також допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля. Окрім постраждалих на місці також є пошкодження техніки, зокрема автомобілів "ГАЗ 53" та "Volkswagen".

Наостанок у ДСНС зауважили, що до місця події було залучена 1 одиниця техніки та 4 рятувальників.

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