Внаслідок підриву постраждали троє людей. Їм надали всю необхідну допомогу медики.
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Електрики підірвалися на протитанковій міні
У ДСНС розповіли, що 5 жовтня о 12 годині 03 хвилини оперативно-диспетчерську службу Бучанського району Київської області повідомили про вибух в селищі Макарів на вулиці Фрунзе, в районі кладовища. Зокрема, там на протитанковій міні підірвалася бригада електриків.
Внаслідок вибуху травмовано 3 особи, з них одну особу у тяжкому стані госпіталізовано до Києва, інші – від госпіталізації відмовилися,
– наголосили рятувальники.
У Макарові підірвалися електрики на протитанковій міні / Фото ДСНС
Крім цього, рятувальники також допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля. Окрім постраждалих на місці також є пошкодження техніки, зокрема автомобілів "ГАЗ 53" та "Volkswagen".
Наостанок у ДСНС зауважили, що до місця події було залучена 1 одиниця техніки та 4 рятувальників.
Через замінування вже страждали багато людей
- У Херсонській області 8 вересня на російській міні підірвалося 3 вибухотехніків, які розміновували територію від замінувань. Одна особа була у важкому стані, інші 2 – отримали травми.
- За день до цього у Харківській області машина наїхала на вибухонебезпечний предмет, ймовірно, російську міну. Внаслідок цього одна людина загинула, а інша отримала значні травми.
- Підривалися на російських мінах і в Чернігівській області. Зокрема, там внаслідок інциденту підірвався легковий автомобіль і загинуло подружжя.
- Також у Рівненській області військовослужбовці підірвалися на міні. Зрештою 4 військових отримали поранення, ще двоє – загинули.
- До цього підірвалася на міні автівка у Житомирській області. Внаслідок цього загинув молодий хлопець.