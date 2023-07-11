Хлопець заїхав на заміновану територію у лісі. Він висадив свою родину поблизу попереджувального знака про міни.
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На Житомирщині сталася трагедія через міну
За словами правоохоронців, 10 липня біля села Рудні-Хочинська Олевської громади стався вибух у лісі. Як виявилось, люди заїхали на заміновану територію, нехтуючи попереджувальними знаками та обмежувальними стрічками.
Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" 23-річний хлопець висадив свою родину, а сам підняв шлагбаум і поїхав далі. На ґрунтовій дорозі авто натрапило на міну та вибухнуло.
Унаслідок цього 23-річний житель Олевської громади загинув на місці. Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
Наслідки підриву авто на міні / фото поліції
Зауважимо, що на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які знаходяться за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю та місцевостей, які були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури.
Інші подібні трагічні випадки
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