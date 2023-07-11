Парень въехал на заминированную территорию в лесу. Он высадил свою семью возле предупредительного знака о минах.

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В Житомирской области произошла трагедия из-за мины

По словам правоохранителей, 10 июля возле села Рудни-Хочинская Олевской общины произошел взрыв в лесу. Как оказалось, люди заехали на заминированную территорию, игнорируя предупредительными знаками и ограничительными лентами.

Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" 23-летний парень высадил свою семью, а сам поднял шлагбаум и поехал дальше. На грунтовой дороге автомобиль наткнулся на мину и подорвался.

В результате этого 23-летний житель Олевской общины погиб на месте. Сейчас начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Последствия подрыва авто на мине / фото полиции

Важно! Правоохранители призвали людей соблюдать правила безопасности и помнить, что в настоящее время в стране действует запрет на посещение пограничной зоны.

Отметим, что на Житомирщине разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от границы с Беларусью и оккупированных местностей. Запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры.

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