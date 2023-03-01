Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. По ее информации, мужчина жив, но получил травму ноги.

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"В селе Волохов Яр на мине подорвался 60-летний мужчина. К счастью, жив, но у него минно-взрывная травма ноги. Просто на своем собственном дворе наткнулся на российский боеприпас. Произошел взрыв", – рассказала она.

Корреспондентка подчеркнула: саперы призывают жителей области быть очень осторожными, потому что на территории Харьковской области очень много мин. Она добавила, что даже в собственных дворах может быть опасно.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область

Утром 1 марта россияне обстреляли город Чугуев. В результате удара по многоэтажке сложные ранения получил 52-летний мужчина, которого госпитализировали в больницу. Ранило и 13-летнего мальчика, ему помогли медики на месте происшествия.

За прошедшие сутки захватчики нанесли удары по 20 населенным пунктам Купянского района. Погиб мужчина, который находи на территории городского парка отдыха в Купянске.

Кроме того, из-за обстрелов были очень повреждены жилые здания, один из садов города и здание ГСЧС,

– отметила Анна Черненко.

Также из-за обстрелов были повреждены многоквартирные дома в городе Волчанск.

Обстрел Чугуева 1 марта: что известно