Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, в свое время его подразделение находилось вблизи этого направления. Там есть свои особенности.
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Почему россияне хотят приблизиться к Купянску.
Как пояснил Дорошенко, во время Харьковской офензивы его подразделение как раз продвигалось вверх по реке Оскол к Боровой. Тогда они находились недалеко от Купянска.
Оккупанты массово взрывали мосты через Оскол. Поэтому сейчас там есть определенные особенности передвижения личного состава и техники. Кроме того, Купянск всегда являлся большой узловой станцией.
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Почему Купянск? Там Валуйки есть. Оттуда, если взглянуть на карту, можно перевозить технику по железной дороге в Купянске. Ведь Купянск всегда был большой узловой станцией. Поэтому оккупанты и стараются сухопутно приблизиться к городу.
– отметил Дорошенко.
Потери врага: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла колоссальное количество личного состава. Так, с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 149 240 оккупантов.
- К примеру, за минувшие сутки, 27 февраля, на "концерт Кобзона" поехали еще 550 захватчиков.
- Также украинские военные уже уничтожили 3388 вражеских танков, 6630 боевых бронированных машин, 2383 артиллерийских систем, 478 РСЗО, 300 самолетов.