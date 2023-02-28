Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, в свое время его подразделение находилось вблизи этого направления. Там есть свои особенности.

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Почему россияне хотят приблизиться к Купянску.

Как пояснил Дорошенко, во время Харьковской офензивы его подразделение как раз продвигалось вверх по реке Оскол к Боровой. Тогда они находились недалеко от Купянска.

Оккупанты массово взрывали мосты через Оскол. Поэтому сейчас там есть определенные особенности передвижения личного состава и техники. Кроме того, Купянск всегда являлся большой узловой станцией.

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Почему Купянск? Там Валуйки есть. Оттуда, если взглянуть на карту, можно перевозить технику по железной дороге в Купянске. Ведь Купянск всегда был большой узловой станцией. Поэтому оккупанты и стараются сухопутно приблизиться к городу.

– отметил Дорошенко.

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