Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, в Харькове уже восстановлено 66 домов, которые были серьезно повреждены из-за российских обстрелов.

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Поверить в возможность восстановления было сложно

Анна Черненко отметила, что разрушение некоторых жилых домов было настолько масштабным, что казалось, что их невозможно восстановить. В зданиях был поврежден фундамент, стены, система отопления и разрушены целые подъезды.

В общей сложности, по словам корреспондентки, в Харькове было повреждено около 4,5 тысяч домов. Сейчас уже восстановлено 66 домов, но это те, которые были повреждены больше всего.

Надо понимать, что именно эти 66 – это после сверхмасштабных попаданий и потерь жилищного фонда. Это не значит, что только, например, вывалилась стена. Это значит, что пострадала крыша, фундамент, перемерзшая внутренняя система отопления. Это огромный комплекс работ, который провели,

– отметила Анна Черненко.

Городской голова Харькова сообщил, что городу понадобилось полгода, чтобы осуществить восстановительные работы этих домов. При этом были применены энергосберегающие материалы.

Что планируют дальше

Корреспондентка 24 Канала, ссылаясь на представителей Харьковского городского совета, сообщила, что сейчас в работе находятся еще около 60 домов, которые также подверглись масштабным разрушениям.

Как в Харькове восстанавливают разрушенные дома: смотрите видео

Несмотря на восстановление, проблемой для пострадавших остаются внутренние ремонты и закупка вещей и мебели. Некоторые пострадавшие потеряди все, а восстановленное жилье получают в состоянии новостроек без внутренних ремонтов.

Они, в принципе, в некоторые дома уже могут заезжать, могут ремонтировать, покупать мебель и все это устанавливать, но финансов на все это просто нет, потому что во время ударов и пожаров люди потеряли все. Даже одежду им выдавали волонтеры,

– отметила Анна Черненко.

Она также рассказала, что таким людям нужна поддержка и помощь, поскольку средств городского бюджета не хватает на все.

Восстановят не все

По данным городского совета Харькова, около 500 домов восстановить не удастся, потому что их конструктивные элементы слишком повреждены, поэтому эти здания не подлежат восстановлению.

Как выглядели дома до и после восстановления \ Скриншоты из видео

В то же время, городской совет запланировал большой проект, который планируют реализовать уже после победы. В городе хотят построить 2 новых микрорайона, которые будут рассчитаны на тех людей, которые потеряли жилье.

Общая площадь этих районов – 700 гектаров. По словам Анны Черненко, один из них может расположиться недалеко от станции метро Барабашово, а другой – на незастроенной части Северной Салтовки.

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