Про це в етері 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, у Харкові вже відновлено 66 будинків, які були серйозно пошкоджені через російські обстріли.

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Повірити у можливість відновлення було складно

Анна Черненко зазначила, що руйнування деяких житлових будинків були настільки масштабними, що здавалось, що їх неможливо відновити. В будівлях був пошкоджений фундамент, стіни, система опалення та були зруйновані цілі під'їзди.

Загалом, за словами кореспондентки, у Харкові було пошкоджено близько 4,5 тисячі будинків. Зараз вже відновлено 66 будинків, але це ті, які були пошкоджені найбільше.

Треба розуміти, що саме ці 66 – це після надмасштабних влучань та втрат житлового фонду. Це не значить, що тільки, наприклад, вивалилась стіна. Це значить, що постраждав дах, фундамент, перемерзла внутрішня система опалення. Це велетенський комплекс робіт, який провели,

– зазначила Анна Черненко.

Міський голова Харкова повідомив, що місту знадобилось пів року, щоб здійснити відновлювальні роботи цих будинків. При цьому було застосовано енергоощадні матеріали.

Що планують далі

Кореспондентка 24 Каналу, посилаючись на представників Харківської міської ради, повідомила, що зараз в роботі перебувають ще близько 60 будинків, які також зазнали масштабних руйнувань.

Як у Харкові відновлюють зруйновані будинки: дивіться відео

Попри відновлення, проблемою для постраждалих людей залишаються внутрішні ремонти та закупівля речей та меблів. Деякі постраждалі втрати геть усе, а відновлене житло отримують у стані новобудов без внутрішніх ремонтів.

Вони, в принципі, в деякі будинки вже можуть заїжджати, вже можуть ремонтувати, купувати меблі та все це встановлювати, але фінансів на все це просто немає, тому що під час ударів та пожеж люди втратили все. Навіть одяг їм видавали волонтери,

– зазначила Анна Черненко.

Вона також розповіла, що таким людям потрібна підтримка та допомога, оскільки коштів міського бюджету на все не вистачає.

Відновлять не все

За даними міської ради Харкова, близько 500 будинків відновити не вдасться, бо їхні конструктивні елементи занадто пошкоджені, а тому ці будівлі не підлягають відновленню.

Як виглядали будинки до та після відновлення \ Скріншоти з відео

Водночас міська рада запланувала великий проєкт, який планують реалізувати вже після перемоги. У місті хочуть збудувати 2 нових мікрорайони, які будуть розраховані на тих людей, які втратили житло.

Загально площа цих районів – 700 гектарів. За словами Анни Черненко, один з них може розташуватись неподалік станції метро Барабашово, а інший – на незабудованій частині Північної Салтівки.

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