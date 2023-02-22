Зауважимо, що сигнали повітряної тривоги 22 лютого пролунали по всій території України близько 09:00. Водночас про вибухи на Слобожанщині повідомив першим глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скільки саме вибухів прогриміло

О 10:32 у виданні "Суспільне. Харків" написали, що в Харкові було чути вже 4 вибух. Станом на той час не було відомо, чи це робота ППО, чи прильоти, адже офіційних повідомлень від влади міста не було.