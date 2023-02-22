Зранку 22 лютого окупанти запустили кілька іранських дронів "Шахід", а також підняли у повітря над Білоруссю МіГ-31К з "Кинджалом". Зберігається загроза атаки, тож не покидайте укриттів.

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Окупанти можуть здійснити атаку

О 07:52 моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що зафіксований запуск БпЛА типу "Шахід" з Приморсько-Ахтарську, що в Росії. Тоді ж попередили, що можливі повітряні тривоги на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Зауважимо, що о 08:30 окупанти підняли у небо над Білоруссю літак ДРЛО А-50У, розповіли у Бєларускі Гаюн. Його місія – визначати майбутні цілі для атак. А вже о 09:00 на зліт пішов МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів". Власне, це і стало причиною повітряної тривоги по всій території України.

О 09:12 на Monitor з'явився ще один пост. Він уже стосувався того, що над акваторією Азовського моря окупанти підняли тактичну авіацію.

Україна не може збивати "Кинджали"

Зауважимо, що підйом винищувачів МіГ-31К може супроводжуватися моторошним ракетним ударом. А все тому, що окупанти з цих повітряних суден атакують ракетами "Кинджал". Їх, на жаль, наявними засобами ППО Україна не може збивати. Саме тому сирени виють по всій території України.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував заяви про те, що Україна може збивати "Кинджали". За його словами, це можливо хіба у соціальних мережах. Насправді наша держава не має необхідних ресурсів.

Ігнат нагадав, що "Кинджал" – та сама ракета "Іскандер", але її запускають з повітря. І це робить її ще небезпечнішою.

Уявіть собі цей "Іскандер" на літаку МіГ-31К, який здіймає його у верхні шари атмосфери і звідти запускає. І він має додаткову швидкість. Він опускається на ціль як балістична ракета. Зверху б'є на надзвичайно великій швидкості. Такі цілі наші комплекси на сьогодні відпрацьовувати не можуть,

– підкреслив Ігнат.