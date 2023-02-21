Під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розставив усі крапки над "і", передає 24 Канал. Він пояснив, чи здатні наявні в Україні сили ППО збивати ракети "Кинджал".

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Першими про це оголосять

Ігнату поставили питання про те, чи не посилилася часом українська ППО настільки, щоб збивати ракети типу "Кинджал". Мовляв, уже з'являються повідомлення, що такий тип озброєння ворога вже вдається знищувати. Реакція речника була однозначною.

Його можна збити тільки у фейсбуку. На якихось телеграм-каналах чи ще десь. Ми не можемо збивати цю ціль. Я особисто не бачив, хто це публікував, ну і закликаю все ж таки довіряти офіційним джерелам. Якби ми збивали "Кинджал" нашими засобами ППО, першими б прокричали, що нам вдалося це зробити,

– наголосив він.

Україна не може збивати балістику

За словами Ігната, "Кинджал" – фактично оперативно-тактичний комплекс. Це той же "Іскандер-М", але атака здійснюється з неба. Зауважимо, що є два варіанти з маркуванням "М" і "К":

М – балістична ракета;

К – крилата ракета.

Уявіть собі цей "Іскандер" на літаку МіГ-31К, який здіймає його у верхні шари атмосфери і звідти запускає. І він має додаткову швидкість. Він опускається на ціль як балістична ракета. Зверху б'є на надзвичайно великій швидкості. Такі цілі наші комплекси на сьогодні відпрацьовувати не можуть,

– підкреслив він.

Зазначимо, що на регулярній основі ворог підіймає у повітря як над Білоруссю, так і над Росією МіГ-31К. Власне, через такі зльоти ракетоносіїв повітряна тривога лунає. Сирени звучать по всій Україні, адже невідомо, куди може прилетіти ракета, яку наші сили ППО не можуть збити.

За даними експертів, окупанти за майже рік повномасштабного вторгнення використали десятки таких ракет для атак. Так, це може означати, що "Кинджалів" не так уже й багато. Але це не означає, що вони не можуть в агонії почати випускати їх більше, намагаючись бодай якось вплинути на перебіг війни. Тож не ігноруйте тривоги. Це може врятувати вам життя.