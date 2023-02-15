Теоретично загарбники можуть здійснити удар на будь-якому напрямку. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Харківська область напоготові

Череватий наголосив, важливіше те, що окупанти постійно в полі зору, адже у нас потужна розвідка.

Харківська область напоготові. Там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога,

– підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Також він нагадав, що росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на Харківському напрямку в лютому 2022 року. Вони змогли просунутися, але навіть тоді отримали шалений опір, коли люди швидко записувалися в тероборону, підійшли наші підрозділи.

"А зараз, коли за противником постійно йде спостереження і всі наші частини в постійній бойовій готовності, я не думаю, що у ворога вдасться якісь неочікувані, стрімкі дії", – підсумував Череватий.

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Окупанти заговорили про намір захопити Харківщину

Представник призначеної Росією так званої "адміністрації Харківської області", зрадник Віталій Ганчев заявив, що "всі населені пункти Харківської області, які були під контролем Росії до вересня, наразі планомірно звільнятимуть". Про це пишуть росЗМІ.

Українські, західні та ворожі джерела підтверджують активізацію боїв на Куп'янському напрямку та по лінії Сватове – Кремінна. Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що це, включно, з заявами Ганчева, може бути частиною плану з відволікання українських сил від напрямків головних російських ударів.

Захід допоможе Україні перейти в контрнаступ навесні

На засіданні "Рамштайн-9" 14 лютого очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що союзники допоможуть України перейти в контрнаступ навесні.

За його словами, країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення стосовно військової підтримки нашій державі. Ллойд Остін наголосив, що партнери робитимуть усе, аби Україна отримала необхідну обіцяну допомогу.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже відреагував на початок нового наступу Росії. Він заявив, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні.