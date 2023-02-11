Деталі атаки розповіли голова ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов. Місцевих жителів закликають не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

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Окупанти обстріляли Харків

О 23:10 Синєгубов розповів, що окупанти знову завдають ударів по Харкову.

"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" – закликав очільник ОВА.

Міський голова також повідомив про чергову ворожу атаку.

Ракетні удари по Харкову. Попередньо ракетами С-300. Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється,

– написав Терехов.

О 23:35 він додав, що в Харкові, за попередніми даними, було 3 влучання ворожих ракет С-300.

"Пошкоджено один з інфраструктурних об'єктів", – зазначив мер.

Важливо! О 23:52 повітряну тривогу в Харківській області скасували.

Ситуація на Харківщині: коротко

Російські окупанти 10 лютого завдали ракетних ударів по Харкову та області. Ворожі ракети пошкодили об'єкти енергогенерувальної критичної інфраструктури. Внаслідок однієї з атак поранень зазнали 8 цивільних.

Вночі 11 лютого енергетикам вдалося відновити електропостачання та заживити 100% споживачів по місту та області. Проте через наслідки ворожих ракетних ударів 11 та 12 лютого діятимуть спеціальні графіки аварійних відключень для 12 черг.

Протягом минулої доби загарбники вкотре обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.