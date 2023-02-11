Детали атаки рассказали глава ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов. Местных жителей призывают не оставлять укрытий до отбоя воздушной тревоги.

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Оккупанты обстреляли Харьков

В 23:10 Синегубов рассказал, что оккупанты снова наносят удары по Харькову.

"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – призвал глава ОВА.

Городской голова также сообщил об очередной вражеской атаке.

Ракетные удары по Харькову. Предварительно, ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется,

– написал Терехов.

В 23:35 он добавил, что в Харькове, по предварительным данным, было 3 попадания вражеских ракет С-300.

"Поврежден один из инфраструктурных объектов", – отметил мэр.

По состоянию на 00:25 12 февраля известно об одном пострадавшем в результате обстрела. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате ударов ранений получил 35-летний мирный житель. сейчас он под наблюдением врачей.

Важно! В 23:52 воздушную тревогу в Харьковской области отменили.

Ситуация в Харьковской области: коротко

Российские оккупанты 10 февраля нанесли ракетные удары по Харькову и области. Вражеские ракеты повредили объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры. В результате одной из атак ранения получили 8 гражданских.

Ночью 11 февраля энергетикам удалось возобновить электроснабжение и дать питание 100% потребителей по городу и области. Однако из-за последствий вражеских ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

За прошедшие сутки захватчики в очередной раз обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.