О запасах высокоточного оружия у кафиров рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

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Мы видим, что у врага есть определенный дефицит высокоточного оружия. Интервалы между пусками ракет и обстрелами увеличены. Изучая же обломки ракет, заключаем, что враг прямо с предприятий ОПК отправляет их в войска,

– сообщил полковник Юрий Игнат.

Игнат также отметил, что с помощью С-300 оккупанты обстреливают Харьков, Запорожье, Днепр (куда им территориально легче достать), а более дорогими и высокоточными ракетами – центральные или Западные области Украины.

Точных ракет мало, но они есть у врага

В Воздушных силах прокомментировали и вчерашние вылеты с аэродромов белорусы МиГ-31К, эти самолеты могут нести ракеты типа "Кинжал". Следовательно, Игнат подчеркнул, что нельзя пренебрегать сигналами тревоги.

Несмотря на то, что таких ракет у россиян очень мало, и они их берегут, ставить к угрозе нужно серьезно,

– заметил полковник Юрий Игнат.

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