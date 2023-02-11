Про запаси високоточної зброї в окупантів розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
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Ми бачимо, що ворог має певний дефіцит високоточної зброї. Інтервали між пусками ракет та обстрілами збільшено. Вивчаючи ж уламки ракет, робимо висновок, що ворог просто з підприємств ОПК відправляє їх у війська,
– повідомив полковник Юрій Ігнат.
Ігнат також зазначив, що за допомогою С-300 окупанти обстрілюють Харків, Запоріжжя, Дніпро (куди їм територіально легше дістати), а дорожчими та високоточними ракетами – центральні чи Західні області України.
Точних ракет мало, але вони є у ворога
У Повітряних силах прокоментували й вчорашні вильоти з аеродромів білорусі МіГ-31К, ці літаки можуть нести ракети типу "Кинджал". Відтак, Ігнат наголосив, що не можна нехтувати сигналами тривоги.
Попри те, що таких ракет у росіян дуже мало, і вони їх бережуть, ставить до загрози потрібно серйозно,
– зауважив полковник Юрій Ігнат.
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Головне про 14-ту масовану атаку
- За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з районів Каспійського моря та Волгодонська, які випускали ракети Х-101 та Х-555. З кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".
- Противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (включно з нічними пусками). Силами оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131.