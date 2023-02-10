Український лідер традиційно говорив про найважливіші події дня. Росія 10 лютого скоїла чергову терористичну масовану ракетну атаку, інформує 24 Канал.

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Зеленський зауважив, що пишається українською сміливістю. Він наголосив: весь світ бачив, як вітають Україну. Це результат – якого досягнули всі українці разом.

Президент наголосив, що пишається українською сміливістю, українською незламністю та українською результативністю.

Український лідер додав, що пишається всіма, хто воює та працює заради України.

Звичайно, окремо хочу сьогодні відзначити наших льотчиків, усіх наших бійців Повітряних сил, кожного й кожну, хто захищає українське небо. Я дякую вам, Повітряні сили! І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила,

– заявив Зеленський.

Важливо! У Повітряних силах розповіли, що Росія упродовж 10 лютого випустила по Україні понад 100 ракет. На щастя, більшість з них збили захисники українського неба.

Що ще Зеленський сказав під час звернення

Український лідер розповів, що 10 лютого провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Там обговорили ситуацію на фронті. Найгарячішою точкою на лінії залишається Бахмут на Донеччині. Українські герої дають відсіч російським окупантам. Україна готується до нового засідання у форматі "Рамштайн".