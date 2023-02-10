Про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ. Захисники оприлюднили потужне відео своєї майстерної роботи.

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Українські воїни збили ракету окупантів з ПЗРК

Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" потужно відпрацювали під час масованого ракетного удару 10 лютого. Бійці влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на Півдні країни.

На відео – бойова робота воїнів та її результат. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищуємо ворога в українському небі!

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео, як захисник збив ракету

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Масована ракетна атака 10 лютого: коротко