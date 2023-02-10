Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

До теми Росіяни масовано атакували Україну, є влучання та загроза нових ударів: хронологія 352 дня війни

"Одна з ракет впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків нема", – написав Козицький.

Наслідки атаки у Львівській області

Козицький зазначив, що вранці Україна зазнала чотирнадцятої масованої ракетної атаки. Основними цілями для росіян були об'єкти критичної інфраструктури.

Насамперед дякую нашим захисникам на всіх фронтах. Воїни ПвК "Захід", які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. З них 9 – над Львівщиною. На жаль, є влучання. У нашій області також, – повідомив Козицький.

Він зазначив, що окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури області. Там виникла пожежа. Наразі на місці працюють всі необхідні служби, а фахівці оцінюють масштаби збитків. Через влучання, а також пошкодження енергосистеми в інших областях, на Львівщині можуть бути перебої з електропостачанням.

Ще одна ракета впала біля зупинки

Ворожа ракета впала у Золочівському районі. Вона влучила за 4 метри від зупинки у селі Кізлів.

"Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Прошу водіїв оминати цю ділянку", – додав Козицький.