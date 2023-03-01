Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. За її інформацією, чоловік живий, але отримав травму ноги.
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"У селі Волохів Яр на міні підірвався 60-річний чоловік. На щастя, живий, але у нього мінно-вибухова травма ноги. Просто на своєму власному подвір’ї натрапив на російський боєприпас. Стався вибух", – розповіла вона.
Кореспондентка наголосила: сапери закликають мешканців області бути дуже обережними, бо на території Харківщини дуже багато мін. Вона додала, що навіть на власних подвір’ях може бути небезпечно.
Окупанти обстріляли Харківщину
Зранку 1 березня росіяни обстріляли місто Чугуїв. Внаслідок удару по багатоповерхівці складні поранення отримав 52-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. Поранило і 13-річного хлопчика, йому допомогли медики на місці події.
Минулої доби загарбники завдали ударів по 20 населених пунктах Куп'янського району. Загинув чоловік, який перебував на території міського парку відпочинку у Куп'янську.
Окрім того, через обстріл були дуже пошкоджені житлові будівлі, один із садочків міста та будівля ДСНС,
– зазначила Анна Черненко.
Також через обстріли були пошкоджені багатоквартирні будинки у місті Вовчанськ.
Обстріл Чугуєва 1 березня: що відомо
- Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано три прильоти по місті Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу поранення зазнали 52-річний чоловік та 13-річний хлопчик.
- У пресслужбі ДСНС Харківщини розповіли, що три влучання по Чугуєву прийшлися в землю. Уламками розбило вікна в житловій п'ятиповерхівці, а поранень зазнали двоє мешканців. У квартирі на другому поверсі спалахнула пожежа, однак рятувальники її загасили.
- Згодом у ДСНС України повідомили, що внаслідок обстрілу Чугуєва пошкоджень зазнали житлова 5-поверхівка та будівля котельної. Площа пожежі на другому поверсі склала близько 20 квадратних метрів. Вогонь вже загасили.