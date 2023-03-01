Внаслідок обстрілу постраждала дитина. Інформації про загиблих, на щастя, немає.
Зверніть увагу Вщент знищені будинки та велетенські вирви: фото з Чугуєва, який обстріляли ракетами
Росія знову обстріляла Чугуїв
Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано три прильоти по місті Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок.
За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу поранення зазнали 52-річний чоловік та 13-річний хлопчик.
Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації,
– зазначив глава регіону.
Окупанти б'ють по Харківщині: останні новини
- Російські окупанти вкотре атакували Харків. Ввечері 11 лютого в місті знову лунали потужні вибухи. Так, було 3 влучання ворожих ракет С-300.
- 22 лютого у Харкові зафіксували прильоти по Київському району міста – окупанти цілили по промислових об'єктах. Поранення отримали двоє людей внаслідок цієї атаки. Однак вони не є серйозними – себто легкої тяжкості.
- У Куп'янську внаслідок обстрілу 28 лютого пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був міський парк культури та відпочинку, де, на жаль, від поранень загинув чоловік.
- У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
- 27 лютого внаслідок обстрілу села Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- Окрім цього, 26 лютого у Вовчанську один зі снарядів вдарив по приватному подвір'ю. Пошкоджено будинок, знищено гараж та господарську споруду. Осколкове поранення отримав 73-річний чоловік – він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
- Також у селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджений приватний будинок та гараж.