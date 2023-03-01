Внаслідок обстрілу постраждала дитина. Інформації про загиблих, на щастя, немає.

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Росія знову обстріляла Чугуїв

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовано три прильоти по місті Чугуїв. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу поранення зазнали 52-річний чоловік та 13-річний хлопчик.

Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації,

– зазначив глава регіону.

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