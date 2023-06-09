Трагедія на Чернігівщині сталася вранці 9 червня. Сержант поліції Олексій Жовтик їхав разом зі своїм колегою територією прикордоння, і автомобіль наїхав на міну.
Читайте також Нелегальний продаж сигарет: ТСК і Нацполіція домовилися, як з цим боротися
Що відомо про загибель поліцейського
Олексій Жовтик працював у відділку поліції №2 у селища міського типу Ріпки, що на Чернігівщині. Разом з колегою прикордонням вони їхали у неробочий час на власному автомобілі. Автівка наїхала на міну та підірвалася, 39-річний Олексій Жовтик загинув від отриманих травм на місці.
Його колега отримав поранення, і його доправили до лікарні.
Згодом інформацію про смерть поліцейського підтвердила речниця поліції області Наталія Слабеняк.
У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей. Увесь колектив поліції Чернігівщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія. Це дуже болісна втрата для всіх нас,
– написали у поліції Чернігівщини.
Як українська поліція працює під час війни: останні новини
- На Херсонщині під час евакуації потерпілих від повені окупанти обстріляли місто. Двоє поліцейських отримали осколкові поранення. Трапилося це вдень 6 червня.
- На початку червня київські поліцейські знешкодили 50-кілограмову бойову частину "Шахеда" прямо у палаючому будинку. Трапилася подія у Голосіївському районі столиці.
- У мережі з'явилося відео, на якому видно, як українські поліцейські надають допомогу пораненим після нічної атаки Росії на Київ 1 червня. Одному з чоловіків перебинтували ногу, згодом усіх потерпілих госпіталізували.