Зверніть увагу! Офіційних даних , скільки іранських дронів-камікадзе "Шахед" Росія загалом випустила по Києву у травні цього року, немає. Адже Повітряні сили не завжди конкретизують, де саме вдалося збити ті чи інші цілі.

Тож, за попередніми підрахунками, упродовж 1 – 29 травня 2023-го під час 16 атак на столицю було знищено понад 240 "Шахедів".