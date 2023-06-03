Подія сталася у Голосіївському районі Києва. Поліцейські-вибухотехніки прибули на місце падіння уламків дрона-камікадзе, який пошкодив приміщення фабрики.
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Як вибухотехніки винесли та знешкодили боєприпас
Внаслідок падіння уламка ворожого дрона в будівлі однієї з фабрик сталося займання. Туди терміново прибули всі екстрені служби, зокрема, поліцейські-вибухотехніки.
Під час гасіння пожежі рятувальники ДСНС помітили у приміщенні, ймовірно, нерозірвану бойову частину "Шахеда" та повідомили про знахідку поліцейським.
Поліцейські-вибухотехніки знешкодили в будівлі, що палала, бойову частину дрона / Фото поліції Київщини
Знешкоджувати 50- кілограмову бойову частину дрона поліцейським довелося у вогні та диму, ризикуючи життям. Виконавши свою роботу, вибухотехніки винесли смертоносний боєприпас у безпечне місце. Своїм героїчним вчинком поліцейські запобігли масштабному вибуху,
– підкреслили в поліції.
Як вибухотехніки знешкодили бойову частину дрона: дивіться відео