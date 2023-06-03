Событие произошло в Голосеевском районе Киева. Полицейские-взрывотехники прибыли на место падения обломков дрона-камикадзе, повредившего помещение фабрики.

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Как взрывотехники вынесли и обезвредили боеприпас

В результате падения обломка вражеского дрона в здании одной из фабрик произошло возгорание. Туда срочно прибыли все экстренные службы, в частности полицейские-взрывотехники.

Во время тушения пожара спасатели ГСЧС заметили в помещении, вероятно, неразорванную боевую часть "Шахеда" и сообщили о находке полицейским.

Полицейские-взрывотехники обезвредили из пылающего здания боевую часть дрона / Фото полиции Киевщины

Однако, не сомневаясь, капитан полиции Тарас Дмитрук и лейтенант Роман Хоменко одели специальную амуницию, дыхательные аппараты и зашли сквозь огонь в помещение.

Обезвреживать 50-килограммовую боевую часть дрона полицейским пришлось в огне и дыме, рискуя жизнью. Выполнив свою работу, взрывотехники вынесли смертоносный боеприпас в безопасное место. Своим героическим поступком полицейские предотвратили масштабный взрыв,

– подчеркнули в полиции.

Важно! При высокой температуре боеприпас мог сдетонировать в любой момент и привести к мощному взрыву с тяжелыми последствиями.

Как взрывотехники обезвредили боевую часть дрона: смотрите видео