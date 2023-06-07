Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, вдалося досягнути домовленості з представниками Нацполу про один простий, але ефективний механізм.

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"ТСК самостійно у двох – трьох областях шляхом контрольних закупівель зафіксує роботу нелегальних точок продажу. За результатами перевірки при виявленні контрафакту – керівник поліції області йде у відставку. Якщо не виявлено – на підвищення", – зазначив Гетманцев.

Персональна відповідальність правоохоронців

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики наголосив, що "персональна відповідальність – це те, чого не вистачає в роботі в цьому напрямку". Він додав, що останнім часом помітного прогресу в боротьбі з нелегальним ринком сигарет немає.

Прекрасні звіти про купу вилучених цигарок, порушених справ, проведеної "роботи". А нелегальні кіоски на місці, телеграм-канали працюють. Зрозуміло, що кожний телеграм-канал та кожний кіоск має своє прізвище. Прізвище правоохоронця, який закриває очі – умисно або ні – на крадіжку акцизу з бюджету, ціна якої – 20 мільярдів гривень на рік,

– зазначив Гетманцев.

Водночас голова ТСК, народний депутат Ярослав Железняк нагадав, що на минулому засіданні тимчасової слідчої комісії правоохоронцям передали інформацію про понад 700 точок та онлайн-ресурсів, через які здійснюється реалізація тютюнових виробів з порушенням закону.

"За інформацією від Нацполу, вони почали перевірку. Лунала інформація про 2 тисячі перевірених точок і начебто вчора (вже недарма збирали ТСК) до пізньої ночі здійснювалися в активному режимі обшуки і вилучення нелегальної продукції по всій країні”, – розповів Железняк.

Перевірки ТСК

Однак, за його словами, представники ТСК вирішили перевірити цю інформацію у 15 випадкових точках продажу у Кривому Розі, Полтаві, Одесі та інших містах.

Дивне співпадіння, але всі 15 точок працюють. За наявною інформацією, десь з нашого переліку справді продаж закрився, десь продовжує працювати, а десь зупинився лише на пару днів. Мій топ – це точка продажу біля метро Нивки у Києві. Там приймають тільки кеш (або переказ на картку), без чеків, звичайно. Перевіряли 8, 15, 23, 29, 31 травня та зранку перед засіданням ТСК – працює,

– наголосив Железняк.

Він додав, що керівництво Національної поліції пообіцяло, що “скоро ми побачимо іншу картину”. Також, за словами нардепа, ТСК зробить в найближчі тижні виїзд в декілька областей і там ще раз перевірить точки незаконного продажу сигарет зі свого переліку.

Там, де буде працювати – будемо вимагати вже звільнення керівників правоохоронних органів в цих областях,

– наголосив Железняк.

Також, за словами голови ТСК, у доповіді від правоохоронців прозвучало, що заблоковані понад 40 сайтів та телеграм-каналів, які займаються незаконним продажем тютюнової продукції.

"Перевірили по переліку. З наданих нами 17 телеграм-каналів по продажу цигарок всі 17 працюють. З 16 сайтів працювали зранку 13", – зауважив Железняк.

Він додав, що окремою проблемою, яка активно наростає, стало пересилання нелегальних тютюнових виробів поштою.

"У консультаціях з чесним бізнесом хочемо підготувати по цьому кейсу рішення", – резюмував народний депутат.