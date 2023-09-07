У Харківській області автомобіль наїхав на російську міну. Інцидент стався 7 вересня поблизу села Мосьпанове Чугуївського району.

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Що відомо про трагедію

У машині перебувало двоє людей. Після того, як автівка підірвалася, їх обох ушпиталили. На жаль, водій помер у лікарні. Йому було 25 років. 21-річна пасажирка вижила, однак отримала поранення. Ця жінка нині перебуває у важкому стані.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України),

– мовиться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. Його проводить Чугуївське РУП ГУНП в Харківській області. Також Харківська обласна прокуратура поділилася кадрами з місця трагедії. Як можна побачити, частину машини просто розірвало.

На місці вибуху утворилася невелика вирва / Фото Харківської обласної прокуратури

Такий вигляд має автівка після вибуху / Фото Харківської обласної прокуратури

Схожий випадок стався на Чернігівщині

Наприкінці серпня у Чернігівській області легковик теж підірвався на ворожій міні. За кермом цивільної автівки сидів патрульний. Також у машині перебувала його дружина та двоє дітей. На жаль, чоловік та жінка загинули на місці. Їхні діти вижили, їх ушпиталили.

Відомо, що транспорт підірвався під час руху по лісовій дорозі. Після вибуху автівка загорілася.