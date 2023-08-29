За кермом автомобіля, який вибухнув, був співробітник поліції. Наразі правоохоронні органи розслідують всі обставини вибуху.
Дивіться також У Румунії сталися моторошні вибухи на заправці: десятки постраждалих, зросла кількість жертв
Подробиці трагічної події
28 серпня близько 19 години вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Через вибух загинули чоловік та жінка – водій та пасажирка. Їхніх двоє дітей госпіталізували до лікарні.
На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.
Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні. Внаслідок вибуху автівка загорілася.
Також з'ясувалося, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції. Наразі поліція продовжує працювати на місці події та встановлює всі обставини трагедії.