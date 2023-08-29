За рулем взорвавшегося автомобиля находился сотрудник полиции. Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства взрыва.

Смотрите также В Румынии произошли жуткие взрывы на заправке: десятки пострадавших, возросло количество жертв

Подробности трагического события

28 августа около 19 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль. В результате взрыва погибли мужчина и женщина – водитель и пассажирка. Их двое детей госпитализировали в больницу.

На место происшествия немедленно прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль взорвался на мине. В результате взрыва автомобиль загорелся.

Также выяснилось, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции. Полиция продолжает работать на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства трагедии.

Важно! Украина является наиболее заминированной страной в мире. Поэтому украинцев призывают не передвигаться по неизвестным или непроверенным дорогам, а особенно там, где продолжались боевые действия. Ради безопасности не стоит посещать леса, лесополосы, поля и реки. Ни в коем случае нельзя трогать подозрительные предметы, ведь это может стоить жизни.