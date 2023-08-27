Журналисты сообщают, что взрыв произошел на заправке на трассе DN1A. После этого вспыхнул мощный пожар, а вскоре раздались еще три взрыва.

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Станцию закрыли, но она работала

По имеющейся информации, после проверок заправочную станцию закрыли. Несмотря на это, она продолжила свою работу. Она имела шесть 10000-литровых резервуаров, из которых два были заполнены.

После взрыва власти активировали "красный план". Тем временем больница Флореаска – "белый план". Он предполагает, что весь медицинский персонал был вызван в больницу для усиления очередных линий.

Известно, что в больнице скончался один человек после остановки дыхания. Его реанимировали, но вскоре у него произошел сердечный приступ, пояснил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат. Тем временем в Министерстве внутренних дел был создан кризисный штаб. В его состав вошел премьер-министр Марчел Чолаку.

В сеть выложили видео, где можно увидеть взрывы на заправке. Один из роликов демонстрирует, что взрыв произошел уже когда станция горела. Собственно, в этот момент пострадало больше всего людей. В частности, пожарных.

Мощный взрыв прогремел на заправке в Румынии: смотрите видео

Окончательной информации о пострадавших нет. По одним данным, насчитывают 46 человек. Тем временем растет количество пострадавших пожарных.

Также известно, что двое пострадавших отправили в отделение интенсивной терапии для тяжелых ожогов. Они в очень тяжелом состоянии. Речь идет о 62-летнем румыне, у которого более 70% тела в ожогах, а также 35-летнем непальце, чье тело на 80% покрыто ожогами.

Пострадали десятки пожарных

По состоянию на 21:00 26 августа, пятеро пожарных получили травмы во время второго взрыва. Им сначала оказали медицинскую помощь на месте, после чего отправили в больницу, ведь пожарные были слишком близки к эпицентру.

После второго взрыва выросло количество пострадавших: смотрите видео

Позже данные актуализировал глава ГСЧС Раед Арафат. По его словам, пострадали 26 пожарных во время второго взрыва. Министр здравоохранения Александру Рафилу отметил, что "некоторые из них даже находятся в тяжелом состоянии". В то же время он не вдавался в подробности, чтобы "не причинить вреда им и их семьям".

После второго взрыва местные власти приняли решение об эвакуации 3 тысяч человек.