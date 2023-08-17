Українські військові на HMMWV приїхали на поле бою на одному з напрямків фронту. Наші воїни швидко відкрили вогонь по російських окупантах.
Дивіться також ЗСУ просуваються біля Роботиного, ситуація біля Бахмута: карта бойових дій 17 серпня
Українські бійці покинули бронеавтомобіль після вибуху
На опублікованих кадрах видно, як HMMWV, схоже, натрапив на російську міну. Унаслідок цього стався вибух, однак українські бійці вижили завдяки броні HMMWV.
Судячи з кадрів, після вибуху кожен боєць, який є на відео, самостійно зміг покинути бронеавтомобіль.
Українські військові на HMMWV вижили після того, як потрапили на міну: дивіться відео
Росіяни масово замінували українські території
- Російські військові масово замінували окуповані території, що зрештою впливає на темпи просування Сил оборони України на Півдні.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на деяких ділянках буквально на кожен квадратний метр наші воїни розкопують до п'яти мін, які встановили російські загарбники.
- За його словами, сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Зокрема, через окупантів заміновані сотні кілометрів.
- Міністр наголосив, що російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, однак, не непереборною. Резніков сказав, що Україні необхідна більша кількість техніки для розмінування.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що рівень мінування на Запоріжжі у десятки разів більший, ніж в інших регіонах нашої країни.
- Речник 120 окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов розповів, що в деяких випадках один "квадрат" доводилося тричі розміновувати.