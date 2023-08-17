Украинские военные на HMMWV приехали на поле боя на одном из направлений фронта. Наши воины быстро открыли огонь по русским оккупантам.

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Украинские бойцы покинули бронеавтомобиль после взрыва

На опубликованных кадрах видно, как HMMWV, похоже, наткнулся на российскую мину. В результате произошел взрыв, однако украинские бойцы выжили благодаря броне HMMWV.

Судя по кадрам, после взрыва каждый боец, который есть на видео, самостоятельно смог покинуть бронеавтомобиль.

Украинские военные на HMMWV выжили после попадания на мину: смотрите видео

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