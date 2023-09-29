За попередніми даними, зброю залишили російські військові під час бойових дій на території Чернігівської області. Вилучені боєприпаси передадуть до Збройних Сил України.

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Деталі цікавої знахідки

Спочатку поліцейські виявили та вилучили ЗРК ТОР, який один із чоловіків ховав у Броварському районі. Однак на цьому знахідки поліції не закінчились.

Після проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці змогли встановити місце розташування бойових припасів до комплексу. Виявилось, що їх зберігав другий правопорушник. Боєприпаси він ховав в іншому регіоні Київської області, а саме в орендованому гаражному боксі.

Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень,

– зазначили у поліції.

За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ.

Фігуранти справи отримали підозру за фактом зберігання, придбання та передання боєприпасів без законного дозволу. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Чоловіки ховали в гаражі ЗРК "Тор" / Поліція Київської області

На Одещині викрили корупційну схему ВЛК

В Одеській області Служба безпеки України викрила військову лікарську комісію на масштабній корупційній схемі. Там посадовці за хабар допомагали військовозобов'язаним "відкосити" від призову. Для цього виготовляли підроблені медичні висновки. У них вказували про "тяжкі діагнози", яких не існувало.

За добу могли зробити 20 таких підроблених довідок. За свої "послуги" фігуранти вимагали від 7 до 10 тисяч доларів. Ціна залежала від терміновості вироблення довідок.