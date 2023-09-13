У СБУ розповіли, що за хабар посадовці "допомагали" військовозобов'язаним "відкосити" від призову. Для цього видавали документи про так звану непридатність до служби через важкий стан здоров'я.

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Для цього фігуранти "продавали" своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю "тяжких діагнозів",

– мовиться у повідомленні.

Упродовж доби "наштампувати" могли понад 20 фальшивих довідок. У СБУ заявили, що для ухилянтів з інших регіонів виготовляли фіктивні документи "внутрішньо переміщених осіб".

"Липову" довідку ухилянти використовували, щоб їх зняли з військового обліку та дозволили виїхати за кордон. Вартість таких "послуг" коштувала від 7 до 10 тисяч доларів. Усе залежало від терміновості.