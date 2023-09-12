Поки жителі селища у Київській області потерпали від відсутності світла і тепла, голова сільської ради провернув незаконну оборудку.

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Заробив на "світлі"

До суду надійшла справа стосовно голови сільської ради. У обвинуваченні йдеться, що чоловік придбав генератори за завищеними цінами.

Слідчі встановили, що правопорушник уклав із товариством договір про купівлю дизельних генераторів для об’єктів сільради, які мають електричне опалення. Однак підприємство поставило зовсім не ті генератори, про які йшлося у контракті.

Вони суттєво відрізнялися за розмірами, вагою, маркою двигунів та мали значно меншу потужність,

– зазначають у прокуратурі.

Втім, той факт, що товар не відповідав заявленим характеристикам, жодним чином не збентежив сільського голову, і він оплатив покупку. У такий спосіб понад 800 тисяч гривень з бюджету "пішло на вітер".

Наразі обвинуваченого відсторонили від посади, на його майно наклали арешт.

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